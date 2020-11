Miłość, a nie kontrrewolucja

Nieco ponad rok temu szeroko komentowano „Patointeligencję” Maty. Część środowisk prawicowych i katolickich przekonywała, że to obraz tej strasznej lewicowo-liberalnej młodzieży, że nasze dzieci takie nie są, bo my w odróżnieniu od tamtych jesteśmy inni, lepsi, a nasze dzieci nic z tych rzeczy nie robią. Miałem wówczas inne zdanie, wskazywałem, że to obraz młodzieży w ogóle i że dotyczy on tak młodzieży z domów konserwatywnych i katolickich, jak i liberalnych oraz lewicowych.