"Szturm" na policję pod salonem Empiku. Sieć wydała zaskakujące oświadczenie

Wczoraj w Warszawie doszło do starć z policją pod budynkiem, w którym mieści się Empik. Firma zareagowała na to, co się stało, w zabawny sposób.

Ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł wczoraj Marsz Niepodległości. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji. W czasie manifestacji doszło do starć z policją oraz wywołania pożaru w jednym z mieszkań w bloku stojącym przy trasie marszu. Organizatorzy pisali o prowokacjach lewicowych bojówek. W wyniku wczorajszych starć Empik na rogu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu został częściowo zniszczony. To tam po raz pierwszy policja starła się z demonstrantami. Na Facebooku sieci Empik Bilety pojawiło się oświadczenie w tej sprawie, w zaskakująco żartobliwym tonie. „Oświadczenie Empik Bilety w sprawie dzisiejszych kolejek pod naszym salonem Empik na Nowym Świecie: Drodzy Panowie! My też tęsknimy za koncertami i chcielibyśmy jak najszybciej znaleźć się pod sceną. Dlatego sugerujemy łatwiejszy i bezstresowy sposób zakupu biletów. Bezpośrednio na www.empikbilety.pl” – czytamy w poście na Facebooku. W jednym z komentarzy pojawiło się również stanowisko Empik Go. „...a po książki zapraszamy do naszej aplikacji. (Sami wiemy jak to jest, jak człowieka przyciśnie na czytanie...)” – napisano. Internauci w zdecydowanej większości pochwalili sieć za dystans.