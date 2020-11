Prezydent: Wyrok TK ws. aborcji powinien zostać opublikowany

Przypomnijmy: 22 października TK orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Upłynął już termin publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, jednak nadal się to nie stało. Trybunał orzekał na wniosek grupy posłów, którzy domagali się sprawdzenia, czy przesłanka eugeniczna jest zgodna z polską konstytucją. Jednocześnie do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizujący ustawę aborcyjną.

Prezydent jednoznacznie wskazuje, że wyrok powinien zostać opublikowany: – Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji. Ale nie mam wątpliwości, że wyrok powinien zostać opublikowany. To wyrok, który został uzasadniony, na razie było to ustne uzasadnienie, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy mieli i szerokie uzasadnienie pisemne.

Orzeczenie TK wywołało falę protestów, które początkowo przebierały niezwykle agresywną i wulgarną formę. Dochodziło do ataków na kościoły oraz niszczenia mienia publicznego. – Atmosfera jest gorąca - jest koronawirus, jest ogromna obawa wielkiego kryzysu gospodarczego, jest obawa o utratę miejsc pracy, czy firma przetrwa, czy będą środki na spłatę kredytów, czy utrzymania poziomu życia czy realizacji dotychczasowego stylu życia. (...) Dziś nietrudno o iskrę, która wywoła protesty społeczne – powiedział prezydent w rozmowie z red. Tomaszem Sakiewiczem.

