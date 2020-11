Kobieta jak brudna szklanka? Szokujące słowa duchownego

Ks. Jakub Piątkowski jest znany wśród użytkowników serwisu TikTok, gdzie w krótkich filmikach odpowiada na wątpliwości i pytania młodzieży.

Tym razem duchowny zajął się tematem czystości przedmałżeńskiej. Ksiądz odnosząc się do tego tematu użył jednak porównania, które wzburzyło wiele osób. Porównał on bowiem kobietę do szklanki.

– Szklanka. Kiedyś była pełna, teraz już jest pusta, trochę brudna. Wiele osób z niej piło. Chcesz się napić? – tłumaczy duchowny, pokazując brudną szklankę.

– Prawdopodobnie nie. Mówię to dlatego, że pod ostatnim filmikiem niektóre osoby pytały się mnie, co myślę o tej dziewczynie, która na TikToku chwali się swoją czystością przed ślubem. Ona też jest szklanką, ale czystą i pełną – tłumaczy ksiądz.

