"Czy poroniłam kiedyś ciążę? Tak". Szczere wyznanie Martyny Wojciechowskiej

Na łamach magazynu „Wysokie Obcasy” podróżniczka Martyna Wojciechowska opowiedziała o własnych doświadczeniach dotyczących macierzyństwa. Opowiedziała się także za szerszym niż obecnie (zgodnie z wyrokiem TK z października) dostępem do aborcji.

Każda kobieta, która słyszy diagnozę, że nosi pod sercem zdeformowany płód, często bez szans na przeżycie, powinna mieć wybór (...). Decyzja o przerwaniu takiej ciąży nie jest kaprysem czy chwilową słabością, jak chcieliby to przedstawić niektórzy. To dramatyczny wybór matek, do którego każda z nas powinna mieć prawo w obrębie swojego sumienia – tłumaczy Wojciechowska.

Podróżniczka szczerze opowiedziała też o trudnych doświadczeniach związanych z poronieniem.

Czy poroniłam kiedyś ciążę? Tak. Czy miałam badania prenatalne? Tak, nawet te zaawansowane, bo podstawowe, przesiewowe okazały się niewystarczające. Czy przepłakałam wiele nocy, zastanawiając się, co zrobię, jeśli okaże się, że płód jest uszkodzony? Tak. Ale wtedy miałam wybór – podkreśla Wojciechowska.

Jak tłumaczy dalej, jej zdaniem po zmianach wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, lekarze mogą się obawiać przeprowadzać badania prenatalne.

