Żenujący film Czarzastego. Zaproponował Winnickiemu... seks

Czarzasty na opublikowanym filmie zaapelował do Roberta Winnickiego z Konfederacji, aby ten porzucił swoich "ultrakatolickich kolesi". "Chodź do mnie" – mówi polityk Lewicy. Czarzasty przekonywał, że w szeregach Lewicy nikomu nie zabraknie uciech cielesnych.

"U nas można pić, ćpać, palić, a seksu będziesz uprawiać ile chcesz - wolny seks jest po prostu. Damy ci wolność, będziesz razem z nami uprawiał cudowny tekst" – mówił polityk.

Czarzasty na nagraniu przekonuje, że w oczach Winnickiego widzi, że ten ma takie marzenia. – Widzę, że potrzeba tego seksu tkwi w twojej głowie. Potrzeba ćpania, picia, palenia po prostu owładnęła cię. Chłopie chodź do mnie, ja ci to wszystko naprawdę zapewnię – mówi lider Lewicy na filmiku.

Do "propozycji" Czarzastego odniósł się sam Winnicki. Poseł nawiązał do krążącego po internecie żartu, zgodnie z którym Włodzimierz Czarzasty i Marta Lempart to ta sama osoba.

"Pani Marto, dziękuję za zaproszenie ale nie dam się nabrać, proszę przestać się wygłupiać" – napisał poseł Konfederacji.

