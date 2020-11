Dziennikarka TVP zaatakowana w siedzibie Strajku Kobiet. Szokujące wideo

Dziennikarka najpier rozmawiała z kobietą przy wejściu do budynku. Do pomocy wezwany został tajemniczy mężczyzna, który stwierdził, że wie co to za medium i że nie wpuści ekipry TVP Info. Nie przemawiały do niego argumenty, że prawem dziennikarzy jest udział w zapowiadanej publicznie konferencji prasowej. Doszło do przepychanki.

"Wezwany do pomocy mężczyzna rzucił się na nią. To nie pierwsza taka sytuacja. Głośno było o wyrzuceniu dziennikarzy TVP z konferencji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przed kilkoma dniami (...) Kodymowska wybrała się do siedziby Strajku Kobiet, by zapytać o kwestie interesów Lempart, jak i kwestie przemocy, który to temat był poruszany w trakcie konferencji prasowej." – opisuje serwis tvp.info.

O incydencie poinformował w czasie programu "Minęła 20" red. Michał Rachoń.

