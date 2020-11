Nagie zdjęcia na koncie posła PiS. "Nastąpiło włamanie"

Zdjęcia m.in. nagiej kobiety, jak wynika z podpisów pod fotografiami asystentki posła, pojawiają się na koncie polityka w serwisie Facebook i Instagram.

Jak jednak tłumaczy polityk, to nie on publikuje fotografie, doszło bowiem do włamania. "Sprawa został zgłoszona i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie wyjaśniona" – napisał Duszek na Facebooku.

Na złośliwe wpisy internautów ws. zdjęć odpowiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Nie rozmawialiśmy ostatnio o dziennikarzach, weryfikacji i innych takich?" – napisał Fogiel na Twitterze, upubliczniając informację o włamaniu na konto.

Marcin Duszek jest posłem od 2014 r.