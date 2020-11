Waszczykowski: Kto blokuje budżet? Gdzie zablokowaliśmy budżet?

– Kto blokuje budżet? Gdzie zablokowaliśmy budżet? Przecież dwa budżety, które zostały wynegocjowane w sposób kompromisy w lipcu, właśnie zaakceptowaliśmy. Właśnie premier Morawiecki zaakceptował – tłumaczył Waszczykowski, w rozmowie z dziennikarzem TVN24.

– Tylko Rada Europejska w lipcu podjęła również decyzję, uposażyć Komisje Europejską w mandat tworzenia dodatkowego warunku praworządności – mówił dalej europoseł PiS.

– My w tej chwili nie zgadzamy się na ten warunek, który został złamany, dlatego że prezydencja niemiecka i komisja otrzymała mandat, aby stworzyć warunek praworządności, tak to się niestety orwellowsko nazywa (…), który by kontrolował sposób wydawania funduszy, pod kątem, aby te fundusze nie były marnotrawione, nie były defraudowane, rozgrabione, itd. Komisja Europejska wraz z niemiecką prezydencją zmieniła to i zaczęła tworzyć bardzo szerokie nie tylko definicje, ale i zasady funkcjonowania w tej chwili Unii – podkreślił dalej szef MSZ.

– Uzależniać poza traktatem, bo to nie są traktatowe uzależnienia, te fundusze od funkcjonowania i zachowania się rządów – dodał Waszczykowski.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

