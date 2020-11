Tymczasem mistrzami świata nigdy nie byli ani nasi piłkarze, ani koszykarze, ani piłkarze ręczni. Biało-Czerwoni siatkarze zdobyli ten tytuł już trzy razy, z czego dwa razy pod rząd, co jest ewenementem i co udało się w ostatnim ćwierćwieczu wyłącznie Brazylii i Włochom. Polskie siatkarki w ostatniej przed koronawirusem globalnej Lidze Narodów uplasowały się w pierwszej „piątce”, a w ostatnich Mistrzostwach Europy były w pierwszej czwórce. Mamy najlepsze na świecie – co jest powszechnie przyznawane – szkolenie młodzieży. Warto jednak może przed wszystkim podkreślić sukcesy nie tylko sportowe i szkoleniowe, ale także organizacyjne. Polska słynie ze świetnie przeprowadzanych turniejów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Tytułem przykładu podam, że w zeszłym roku Polska ponownie zorganizowała mistrzostwa Starego Kontynentu pań, a za trzy lata zorganizuje (wspólnie z Holandią) mistrzostwa świata kobiet. Natomiast mistrzostwa Europy mężczyzn w ostatnim czasie to wręcz polska specjalność: na trzy edycje aż dwie (2017 i 2021) były – lub będą – organizowane przez nasz kraj. To my, Polacy, uczyliśmy cały świat jak się robi siatkarskie „eventy” na absolutnie najwyższym poziomie – i to od nas, Polaków tego się pilnie uczono.

Podczas zarazy, gdy COVID-19 szalał w najlepsze, Polska pokazała, że „można” i że siatkówka żyje i funkcjonuje. To właśnie w naszym kraju zorganizowany został pierwszy międzypaństwowy mecz siatkarski w trakcie pandemii. Było to spotkanie, a w zasadzie dwumecz reprezentacji kobiet Polski i Czech w Wałbrzychu (nie muszę chyba pisać, kto oba mecze wygrał…). To również Polska zorganizowała w tym szczególnym czasie pierwszy międzypaństwowy mecz siatkarzy: był to dwumecz Biało-Czerwonych z Niemcami w Zielonej Górze (oczywiście w obu meczach triumfowali polscy Mistrzowie Świata).

Kiedy rzeczywistość zewnętrzna i wewnętrzna czasem wkurza, a czasem martwi, warto pomyśleć o polskiej siatkówce. Z niej naprawdę, jako Polacy, możemy być dumni.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.



