"Podziękował nam". Koniec współpracy PSL z Kukiz'15

Stało się to, o czym media donosiły od dawna. Onet podawał w czwartek rano, że może zapaść decyzja o wykluczeniu posłów Kukiz'15 z koalicji. Po posiedzeniu zarządu Koalicji Polskiej poinformowano o zakończeniu współpracy formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pawła Kukiza.

– Jednogłośnie uznaliśmy, że nie możemy kontynuować, jako parlamentarzyści PSL, współpracy ze środowiskiem Pawła Kukiza. Racją stanu dla PSL, dla naszych wartości jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej. Silna obecność Polski, gwarantująca bezpieczeństwo i rozwój, gwarantującą fundusze na wyjście z kryzysu covidowego. Ostatnie dni pokazały, że tutaj są daleko idące różnice pomiędzy naszym środowiskiem politycznym, naszych innych koalicjantów jak Unia Europejskich Demokratów, te różnice są zbyt daleko idące, żebyśmy mogli kontynuować współpracę – wskazał szef PSL.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz poparł sejmową uchwałę przygotowaną przez PiS, w której wyrażono poparcie dla polskiego rządu, który nie chce zgodzić się na powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością.

– Spodziewałem się, jak każdy człowiek zareagowałem. Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić. Zadecydowała Rada Naczelna PSL. Dziwię się, że to nie było głosowane na klubie, ale widocznie takie zwyczaje – mówił Paweł Kukiz w rozmowie z dziennikarzami. – Podstawa jest taka, że Rada Naczelna uważa, że zbyt często rozmijamy z PSL i w związku z tym dała dyspozycję, by klub, PSL-owcy, którzy wchodzą w skład Koalicji Polskiej, relegowali nas z klubu – dodał.

Paweł Kukiz zadeklarował, że założy teraz własne koło.

Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że część posłów partii Pawła Kukiza chce zasilić szeregi PiS. Kukiz stanowczo zaprzecza. Jednocześnie nie ukrywa, że prowadzi rozmowy – m. in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

O nawiązaniu współpracy przedstawicieli ugrupowania Pawła Kukiza z PSL poinformowano w lipcu 2019 roku.

Czytaj także:

Orban: Nie przyjmiemy propozycji niekorzystnych dla PolskiCzytaj także:

Rubik broni nagiej okładki. "Moje ciało, mój wybór, moje decyzje"