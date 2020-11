Ziobro zapowiada zmiany: Zwróciłem się w tej sprawie do prezesa Kaczyńskiego

– Wtedy, kiedy rozpoczęliśmy go w pierwszej kadencji, z uwagi na rozmowy z UE, która blokowała wszelkie zmiany i zgłaszała zastrzeżenia. Premier podjął negocjacje wówczas z niejakim komisarzem Timmermansem i na ten czas zostałem poproszony o wstrzymanie dalszych prac i kontynuacji reformy sądownictwa – poinformował Ziobro.

– Więc teraz jest ten moment, kiedy możemy do sprawy wrócić. Jest przygotowany pakiet projektów ustaw, ale też można powiedzieć, że wyciągamy wnioski z doświadczeń z przeszłości – zapowiadał.

Jak zaznaczył minister sprawiedliwości zamiany w pierwszej kolejności zostaną przedyskutowane wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

– Tak, jak zapowiedziałem, w pierwszej kolejności te projekty będą przedyskutowane wewnątrz koalicji. Zwróciłem się w tej sprawie już do prezesa Jarosława Kaczyńskiego też z prośbą, żeby w ramach formuły, która działa w Zjednoczonej Prawicy, czyli Rady Koalicyjnej, doszło do spotkań merytorycznych, gdzie w szczegółach te zmiany omówimy i dopiero wtedy wyjdziemy z nimi na zewnątrz – stwierdził Zbigniew Ziobro w radiu Plus.

Czytaj także:

Ziobro mówił "miękiszon" o premierze Morawieckim? Wicerzecznik PiS tłumaczyCzytaj także:

Kaczyński był ewakuowany w kamizelce kuloodpornej? Jest komentarz rzecznika PiS