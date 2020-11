Finansowanie rewolucji w Polsce

Warto zwrócić uwagę na dwa, mniej komentowane, fragmenty tego dokumentu. Nie chodzi w nim bowiem jedynie o „wyrażenie poparcia” dla demonstracji organizowanych „pomimo zagrożeń sanitarnych”, dla „żądania unieważnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” i dla „liberalizacji prawa aborcyjnego” w ogóle (art. 12). Art. X z uznaniem oznajmia, „że demonstranci domagają się także ustąpienia rządu”.

To w kontekście tych właśnie fragmentów należy czytać art. 18 z jego wezwaniami władz Unii, „by zapewniły odpowiednie finansowanie krajowym i lokalnym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia oddolnego wsparcia demokracji” i „do natychmiastowego i bezpośredniego wsparcia programów i polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz ochrony praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”.

Rezolucja „Prawo do aborcji w Polsce” to po prostu program finansowania rewolucji i obalenia rządu w Polsce. Nie tylko tego rządu, choć chodzi przecież o rząd Rzeczypospolitej. Każdego rządu, który stanie na drodze aborcyjnej i genderowej rewolucji realizowanej przez klasę rządzącą Unii Europejskiej. Do tej pory była to rewolucja pełzająca, ale teraz ostatecznie wypełzła na widok publiczny. I dobrze, bo nie można prowadzić polityki omijając problemy, tylko dlatego, że są nieodczuwalne. Czas, po opowieściach, że „chcemy Polski takiej jak Unia Europejska”, uświadomić sobie, dokąd zmierzają władze Unii i dokąd chcą nas i całą Europę zaprowadzić.

Marek Jurek