Kosiniak-Kamysz: Policja eskaluje konflikt

– Możemy się różnić z panią poseł Nowacką w sprawach wielu, w sprawach podejścia do wielu tematów czy światopoglądów, ale jest posłem na Sejm RP, jest kobietą. Wyszła wyrazić swoją opinię i nie może być tak, że w takim pędzie do wykonywania rozkazów, głupich często, dochodzi do takich sytuacji – stwierdził lider PSL-u.

Jak zaznaczył, w jego ocenie "policja eskaluje konflikt od momentu Marszu Niepodległości".

– Naprawdę nie róbmy też wody z mózgu już naszym rodakom. Niech rzecznicy policji zaczną myśleć jak informować, jak przekazywać informacje, a nie jak interpretować, jak przedstawiać swoją wizję polityczną, bo nie od tego jest rzecznik policji, tylko od informowania. Policja eskaluje konflikt od momentu Marszu Niepodległości – mówił.

Lider ludowców pytany był również o sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego i projektu prezydenta ws. aborcji.

– To, co zrobił premier Morawiecki, nie publikując wyroku, zresztą na nasz wniosek, okazało się dobre. My to chcemy potwierdzić w tym tygodniu w Sejmie, żeby dalej nie publikował tego wyroku, zgłaszając stosowaną uchwałę – ocenił Kosiniak-Kamysz w TVN24.

Zaznaczył przy tym, że nie poprze projektu prezydenta. – Oczywiście u nas jest wolność decydowania w sprawach światopoglądowych, ale z tego, co rozmawiałem, znakomita większość jak nie prawie wszyscy, nie poparliby tego projektu, stąd też nie ma prac nad tym projektem. Tu jesteśmy jako PSL skuteczni. Zablokowaliśmy ten projekt w Sejmie. On nie jest procedowany – stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: Już jutro nowe środowisko w Koalicji Polskiej

– Politycznie budujemy i będziemy zapraszać do Koalicji Polskiej kolejne środowiska. Już jutro nowe środowisko, które dołączy do Koalicji Polskiej – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24. – Będą to środowiska społeczne, reprezentujące, mogę powiedzieć, ludzi bardzo ciężkiej pracy, przedsiębiorców – dodawał.

– Na pewno jeżeli będą jakieś wspólne tematy, czy to w parlamencie z panią poseł Gill-Piątek, za chwilę może z większą grupą posłów, bo przecież do końca roku ma powstać koło, jak pan przewodniczący Kobosko zapowiedział, więc tutaj też na pewno ta możliwość współpracy w jakichś określonych tematach jest, ale nie będzie tutaj jakiegoś związku koalicyjnego, bo to ani nie jest na dzień dzisiejszy potrzebne, ani chyba nie ma też takiego pędu do tego z obu stron – zaznaczył.

