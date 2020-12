Kosiniak-Kamysz o interwencji prezydenta: Najlepsi twórcy memów nie wymyśliliby tego

Wicepremier Jarosław Gowin stwierdził w Polsat News, że: "to prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków".

Sytuację skomentował również w Polsat News lider PSL. – Interwencja w sprawie stoków to wyprzedzenie przez prezydenta memów, które o nim powstają. Naprawdę najlepsi twórcy memów nie wymyśliliby czegoś takiego, jak wczoraj Jarosław Gowin zapodał, opowiadając o tej historii – ocenił. – Prezydent się odnalazł, ale tylko we własnej sprawie, a nie sprawie swoich rodaków –dodawał Kosiniak-Kamysz.

"Rząd się powinien przygotowywać, a nie klaskać"

Polityk skrytykował rząd za ogłaszanie "sukcesu" w czasie, gdy wciąż nie widać końca pandemii.

– Wraca niestety znów propaganda sukcesu. Jeszcze tydzień temu premier przepraszał za popełnione błędy, za niedociągnięcia, za nieprzygotowanie do drugiej fali pandemii, a dzisiaj już wpadają w euforię. Rzucanie się od ściany do ściany, skończyło się tak, że na druga falę epidemii nie byliśmy kompletnie przygotowani – stwierdził. – Wszystko na to wskazuje, że na początku przyszłego roku, w lutym, w marcu 2021 będzie nas czekać kolejna fala pandemii. Do tego rząd się powinien przygotowywać, a nie klaskać – dodawał.

"Nie planujemy żadnych koalicji z Szymonem Hołownią"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do swojej zapowiedzi, że będzie zapraszać do Koalicji Polskiej nowe środowiska. – To jest środowisko społeczno-gospodarcze, związek przedsiębiorców, którzy chcą zabiegać razem z nami, przyjmując nas jako najlepszych reprezentantów polskich przedsiębiorców, o samorząd gospodarczy – powiedział.

Dopytywany, kiedy do Koalicji dołączy Szymon Hołownia odparł: "jak będą wspólne tematy, to będziemy je realizować. Tak się umówiliśmy". – Nie planujemy żadnych koalicji z Szymonem Hołownią – zaznaczył.

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz: Policja eskaluje konfliktCzytaj także:

Kukiz: Dziwię się, że działacze PSL-u wpadli w taką histerię