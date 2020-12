"Człowiekiem jest marnym". Ziemkiewicz atakuje Owsiaka

– Jerzy Owsiak pojawił się na tych protestach, wszedł w interakcję z policją i pochwalił się tym w mediach społecznościowych – relacjonuje publicysta „Do Rzeczy”.

– I rzecz najciekawsza, że pojawił się właśnie teraz. Nie na początku, kiedy dawało się te protesty jakoś obronić, marginalizując grupę (…) stosunkowo małą, tych najbardziej agresywnych, wulgarnych, prymitywnych, atakujących kościół, nawołujących do napadania ludzi w ich własnych domach. Wtedy wizerunek Jurka – Jurasa, jak go niektórzy nazywają – Owsiaka, doskonale by do takiej manifestacji pasował, ale on pojawia się teraz – tłumaczy dalej Ziemkiewicz.

– Kiedy po miesiącu to wszystko uległo zmianie, kiedy ci normalsi już praktycznie z protestów zniknęli i została tam czysta agresja (...) w takim momencie Jurek Owsiak uznał za stosowne, że on musi się tam pojawić – dodaje dziennikarz.

Cały komentarz Rafał Ziemkiewicza poniżej.

