Spurek znowu skarży się na Polskę. Problem stanowi m.in. konstytucja

Jak opisuje na Twitterze europosłanka Zielonych, podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) europosłanka PiS Beata Kempa, tłumaczyła, że Polska nie działa przeciwko osobom LGBT.

Zdaniem Sylwii Spurek jest to nieprawda.

„Niewiedza? Wczoraj na LIBE posłanka Beata Kempa twierdziła, że Polska nie działa przeciwko osobom LGBT+. A co z art. 32 Konstytucji, równością małżeńską, prawem do uzgodnienia płci, ochroną przed przestępstwami z nienawiści w KK? Czy to nie jest systemowa dyskryminacja?” – przekonuje Spurek.

Polska bez praw człowieka?

To kolejne antypolskie wypowiedzi europosłanki Zielonych. W ubiegłym tygodniu Spurek przekonywała na forum Parlamentu Europejskiego, że "w Polsce nie ma już praworządności"

Europosłanka zabrała głos w debacie poświęconej kwestii prawa do aborcji w Polsce.

– Znowu wołamy do polskiego rządu: praworządność, wolność, prawa człowieka. Ale w Polsce nie ma już nie ma praworządności i praw człowieka – przekonywała europosłanka w trakcie debaty.

– Nie ma wolnych sądów, publicznych mediów, prawo osób LGBT i praw kobiet – zapewniała polityk. – Z każdym rokiem oddalamy się od Paryża, Brukseli i Berlina – dodała Spurek.

Czytaj także:

"Człowiekiem jest marnym". Ziemkiewicz atakuje Owsiaka