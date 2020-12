Wykopał zwłoki swojego ojca. Został zatrzymany

Policjanci otrzymali informację, że podejrzany jakiś czas temu miał udać się na cmentarz, a następnie odkryć grób ojca i wykopać jego szczątki.

Kiedy funkcjonariusze odwiedzili 41-latka w miejscu zamieszkania, ten próbował tłumaczyć, że jego ojciec żyje i aktualnie przebywa za granicą, więc nie może posiadać jego kości. Jednak podczas przeszukania policjanci znaleźli nie tylko szczątki zmarłego, ale również i narkotyki.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Wstępne badania znalezionej substancji wykazały, że biały proszek to amfetamina. Natomiast zabezpieczone kości policjanci przekazali do Zakładu Medycyny Sądowej.

W toku dalszych czynności okazało się, że 41-latek ma na swoim koncie także inne przestępstwa. Zebrany przez śledczych materiał w sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyźnie łącznie pięciu zarzutów i skierowanie do sądu wniosku o areszt.