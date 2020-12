"Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję". Wroński atakuje kościół i TVP, ostra wymiana zdań na Twitterze

Dyrektor Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski pokazał na Twitterze dwie grafiki, uderzające w Kościół katolicki.

"Jedna z nich była wystawiona na sprzedaż, a dochód był przeznaczony na dalsze akcje uliczne. W obu sprawach zainicjowaliśmy postępowania karne. Wobec nawoływania do przemocy - nie można milczeć" – relacjonuje Kwaśniewski.

Na wpis dyrektora ordo Iuris odpowiedział dziennikarz "Gazety Wyborczej" Paweł Wroński, który pochwalił grafiki. "A mógłby Pan poinformować, gdzie można kupić? Ta druga grafika bardzo interesująca" – drwi Wroński na Twitterze.

W odpowiedzi Kwaśniewski tłumaczył dziennikarzowi, że w kontekście ostatnich ataków na kościoły i eskalacji napięć społecznych takie obrazy nie powinny być promowane.

"Nie wiem czy są to obrazy zachęcające do przemocy na tle religijnym. W Pana umyśle tak. Ale to Pana problem. Druga grafika wyjątkowej urody. Obrazuje obecną sytuację Kościoła polskiego. Pan i Ordo Iuris też do tego doprowadziliście. Jeśli wierzy Pan w piekło to miejsce czeka" – atakował dalej dziennikarz.

Zdenerwowany Wroński skrytykował także dziennikarza Jakuba Wiecha, który w dyskusji na Twitterze zapytał go, czy nie widzi w grafikach z palącym się kościołem zachęcania do przemocy na tel religijnym.

Wroński nie chciał jednak dyskutować z Wiechem... ponieważ eksperckie komentarze dziennikarza pojawiają się na antenie mediów publicznych.