Nawet jeśli październikowej decyzji rządu o ponownym zamknięciu restauracji można się było spodziewać w sytuacji rosnącej gwałtownie liczby zakażeń, to restauratorzy zostali zaskoczeni tym, że muszą to zrobić z dnia na dzień. W piątek 23 października Mateusz Morawiecki oznajmił, że od soboty cały kraj znajdzie się w czerwonej strefie. Dla branży gastronomicznej oznaczało to, że natychmiast musi przestawić się na sprzedaż wyłącznie na wynos oraz na dowóz.