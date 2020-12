Ilu lekarzy zmarło z powodu COVID-19?

Udostępnione PAP zestawienia pokazują, że od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto u 15 720 lekarzy, 1253 diagnostów laboratoryjnych, 40 669 pielęgniarek, 3754 położnych, 2487 ratowników, 1407 dentystów, 1636 farmaceutów i u 20 felczerów.

Dane obejmują stan zakażeń do 1.12.2020 r., a zgonów do 30.11.2020 r. Źródłem danych o zakażeniach jest rejestr EWP testy. Dane o zgonach obejmują te stwierdzone w trakcie hospitalizacji. Są one wykazane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19.

Od początku epidemii badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 1 mln 28 tys. 610 osób, z których 18. 828 zmarło. Przebadano dotąd ponad 6 mln 133 tys. osób. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa ok. 20 tys. chorych.

Czytaj także:

Niepokojące doniesienia o stanie byłego posła. "Jest w śpiączce pod respiratorem"Czytaj także:

"Jeżeli nie zmieni Pan tej bezzasadnej decyzji...". Kosiniak-Kamysz pisze do premiera