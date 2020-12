"Łamanie praworządności przez Holandię". Solidarna Polska prezentuje specjalny raport

Raport zaprezentował wiceminister Janusz Kowalski. Polityk zamieścił dokument na Twitterze. "Prezentujemy raport specjalny Solidarnej Polski pt.: „Łamanie praworządności przez Holandię - nadużycia podatkowe w UE”. W raporcie opisujemy mechanizm działania holenderskiego systemu podatkowego" – przekonuje polityk.

Raport jest podzielony na trzy części. Pierwsza nazywa się "Holenderski system podatkowy - problem unikania i uchylania się od opodatkowania"; druga część to "Cele Unii Europejskiej jako wyznacznika praworządności we wspólnocie"; ostatnia część to "Łamanie zasad praworządności w Holandii - sposoby wyjaśnienia".

Autorzy raportu przekonują, że holenderski system podatkowy zawiera rozwiązania umożliwiające agresywne planowanie podatkowe dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. "Rozbudowana sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również krajowe przepisy oraz praktyka organów podatkowych, umożliwiają preferencyjne opodatkowanie dochodów bądź brak ich opodatkowania" – czytamy.

W dokumencie czytamy, że Holandia stanowi międzynarodowe centrum działalności spółek transferujących zyski wypracowane w Unii Europejskiej do rajów podatkowych.

"Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, działania umożliwiające agresywne planowanie podatkowe w Holandii godzą w wartości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, stanowiąc naruszenie zasady praworządności" – czytamy.

Zdaniem polityków Solidarnej Polski Holandia narusza także zasadę ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. "Zagraniczne firmy, wypracowując zysk w danym państwie, nie płacą podatków na skutek wykorzystania międzynarodowych struktur podatkowych. W ten sposób państwa członkowskie pozbawione są środków na swój dalszy rozwój, będąc jednocześnie uprawnionymi do korzystania m.in. z unijnych funduszy rozwojowych. Unia Europejska, godząc się na transfer zysków uzyskiwanych wewnątrz Wspólnoty poza Europę oraz udzielając jednocześnie dofinansowania państwom członkowskim na rozwój infrastruktury, z której korzystają zagraniczne firmy, może działać w sposób destrukcyjny" – czytamy.

Holandia uderza w Polskę

Kilka dni temu niższa izba holenderskiego parlamentu przyjęła uchwałę obligującą rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości. RMF FM donosi, że Solidarna Polska "szykuje odwet na Holandii".

"W Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 r. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce" – przekonują holenderscy politycy.

Autorzy uchwały uważają, że sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowi jednocześnie zagrożenie dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej.

