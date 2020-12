Prof. Horban: Szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne i skuteczne

Na konferencji prasowej podczas której przedstawiono projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, prof. Horban zapewnił, że szczepionki przeciwko COVID-19 są "bezpieczne, skuteczne i przede wszystkim są środkiem chroniącym ludzi przed śmiercią".

– Te techniki, które teraz będą używane do produkcji szczepionek nie są technikami wymyślonymi wczoraj. Jest to technologia rozwijana przez kilkanaście lat (...). Jest to naprawdę w tej chwili technologia znakomita, opierająca się o rozwijającą się wiedzę, jaką jest genetyka i szczepienia – dodał.

– Jeżeli mamy do czynienia z chorobą, która w pewnych grupach wiekowych, u osób starszych, powyżej 80. roku życia powoduje śmierć u 25-30 proc. osób, które ulegają zakażeniu, to w tym momencie niezaszczepienie tych ludzi byłoby czynem dalece nieroztropnym – powiedział prof. Horban.

Podkreślił, że szczepienia rozpoczną się od grup najbardziej narażonych. – Dane dotyczące zgonów są w tej chwili mocno niepokojące. Mniej więcej mamy zdublowaną liczbę zgonów codziennych w stosunku do tego, co mamy zazwyczaj – stwierdził Horban.

Zaznaczył, że znaczna część zgonów spowodowana jest COVID-19, jednak część spowodowana jest tym, że pacjenci z innymi chorobami mają utrudniony dostęp do ochrony zdrowia. – jeżeli 30 proc. łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19, to dostęp do opieki medycznej jest utrudniony. W związku z tym, myślę, że szczepienia również przywrócą nam normalność i normalne działanie, do którego wszyscy mocno tęsknimy, łącznie z narciarzami – powiedział doradca premiera.

