Starsza pani uderzyła Scheuring-Wielgus torebką. Policja zatrzymała podejrzaną

Starsza pani po uderzeniu posłanki, miała przekazać Scheuring-Wielgus, że jest komunistką.

"Wyraźnie poczułam, że uderzono mnie jakimś przedmiotem. Odwróciłam się i okazało się, że zaatakowała mnie starsza pani. Torebką. Dowiedziałam się, że jestem komunistką, że źle zachowujemy się na ulicach i że to wszystko, co się dzieje, to moja wina" – mówiła posłanka w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”.

Policja poinformowała już o zatrzymaniu kobiety podejrzanej o uderzenie posłanki.

'Kolejny przypadek agresywnego zachowania w trakcie trwającego protestu. Tym razem policjanci wykonują czynności z kobietą, która miała uderzyć torebką Panią Poseł Scheuring-Wielgus. Wyjaśniamy okoliczności sprawy" – poinformowała policja.

