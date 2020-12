Eksperci wskazują, jak przekonać Polaków do szczepionki. Ma w tym pomóc Andrzej Duda

Powszechne szczepienie Polaków ma, według zapewnień rządu, ruszyć po nowym roku. Duża część społeczeństwa obawia się jednak przyjmować szczepionkę. Eksperci wskazują, że zmienić to nastawienie mogłyby publiczne szczepienia najważniejszych osób w państwie oraz tych, którzy do tej pory wypowiadali się o nich sceptycznie.

– Przede wszystkim powinny się zaszczepić te osoby, które bardzo często głosiły poglądy, że się nie szczepią, bo nie. Chociażby prezydent Andrzej Duda. On powinien być pierwszym, który przed kamerami zaszczepi się prawdziwą szczepionką – powiedział prof. Piotr Kuna, pulmonolog, kierownik II katedry chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

– To nie jest rodzaj żartu. Trzeba trafić do umysłów tych ludzi. Jeśli oni przedstawią swoich ludzi, mężów zaufania, którzy potwierdzą, że to jest prawdziwa szczepionka, to może to ich przekona – dodał.

Z kolei dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wskazuje, że dużą rolę w odkłamywaniu wizerunku szczepionki na koronawirusa mogą odegrać medycy. Jak zaznaczył, te osoby mogłyby zamieścić w mediach społecznościowych filmy, na których widać, jak przyjmują szczepionkę. Dodał, że sam zamierza taki film opublikować.

