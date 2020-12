Kaczyński zapowiada reformę sądownictwa: Zmiana procedur i sędziów

"Będą zmiany w sądownictwie, to jest sprawa wewnętrzna Polski. Nigdy nie chcieliśmy podważać niezależności sądownictwa, bo to byłoby rzeczywiście naruszenie zasad europejskich. My tylko chcemy znieść fenomen, że w Polsce są sądy politycznie uzależnione od opozycji. A kto w to nie wierzy, niech posłucha taśm Neumanna. Tego nie nagrały służby, tylko jego koledzy. Te sądy są upolitycznione, są po tamtej stronie. Polsce będą potrzebne normalne sądy, które będą się trzymać prawa" – ocenił Kaczyński

Prezes PiS pytany o znajomość z Julią Przyłębską, podkreślał, w środowisku PiS panują zupełnie inne zasady, niż w opozycji. "Ja mogę sobie spokojnie parę godzin rozmawiać miło z panią prezes, ale o tym, jaki będzie wyrok, nie dowiem się nic. Druga strona nie jest w stanie tego pojąć, to jest ta gigantyczna różnica kulturowa między nami a PO" – mówił.

Jarosław Kaczyński był również pytany o dotychczasowe efekty reformy sądownictwa i liczne glosy niezadowolenia, że niewiele się zmieniło w tej sferze.

"W pewnych sferach były niepowodzenia, ale mieliśmy do czynienia z panem Timmermansem i bezprawnymi naciskami, z którymi próbowaliśmy dojść do jakiegoś ładu. Ja jestem za tym, by powiedzieć jasno, że sądy to nasza wewnętrzna sprawa. Sędziowie muszą uznawać polską Konstytucję i uznawać równość obywateli. Są też oczywiście dobrzy sędziowie, rzetelnie wykonujący swoją pracę, ale reforma jest konieczna" – podkreślał polityk, dodając, że dojdzie do zmiany "procedur, ale i w pewnym wymiarze, jest do tego pełna podstawa w Konstytucji, zmiany sędziów".

Czytaj także:

"Może odejdę wcześniej". Kaczyński powiedział, kiedy wycofa się z politykiCzytaj także:

Kaczyński: UE to nie rodzina. To arena twardej walkiCzytaj także:

Czarzasty: Jaruzelski prowadził Polskę od dyktatury do demokracji. Kaczyński na odwrót