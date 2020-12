Sobolewski: Liderów opozycji wybierają media

– Nieszczęściem opozycji jest też to, że liderów tam wybierają sprzyjające im media. I zmieniani są ci liderzy jak rękawiczki na zimę, dlatego zamiast myśleć o tym, co można zaproponować, jak można wyjść z inicjatywą, już nie tyle do nas jak do rządzących, ale do Polaków, to skupienie jest bardziej na tym, aby obronić swoją pozycję – mówił Krzysztof Sobolewski w r „Kwadransie politycznym” TVP.

Polityk stwierdził, że w obecnej sytuacji pandemicznej opozycja jedynie pogarsza sytuację. "Totalna opozycja zamiast pomagać - przeszkadza. My mamy jedną prośbę - jeśli nie chcecie pomagać, nie przeszkadzajcie" – narzekał Sobolewski.

Dodał, że w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 dzisiaj będzie spotkanie rządowego sztabu kryzysowego. – Tam będzie omawiana ta sytuacja dot. Wielkiej Brytanii i nowego szczepu koronawirusa, ale też jest zwołany pilnie szczyt szefów państw UE w tej sprawie. Tam będą prawdopodobnie podejmowane kolejne decyzje, ponieważ nawet jeśli patrząc z perspektywą tych kilku dni, to jeśli szczep się nowy pojawił, to ten szczep nie pojawił się wczoraj, przedwczoraj. Prawdopodobieństwo jest, że ten szczep jest już od dłuższego czasu w Wielkiej Brytanii, a został wykryty niedawno. Z tego co medialnie jest głównie w informacjach, to prawdopodobnie jest już w Danii i chyba jeszcze w jednym państwie europejskim – mówił Sobolewski w rozmowie z TVP.

