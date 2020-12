Nauczyciele w pierwszym rzucie szczepień. Czarnek podał datę

– W pierwszej kolejności szczepienia będą zaoferowane osobom, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, a więc przedstawicielom służby zdrowia i służb, które się zajmują zwalczaniem koronawirusa. Zaraz po niech szczepienia będą zaoferowane nauczycielom – mówił szef MEN.

– Wszystko zależy od tego kiedy pojawi się szczepionka. Dziś mamy optymistyczne informacje, że to będzie jeszcze w grudniu, zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Mamy szansę na to, żeby jeszcze w styczniu, lutym, w zależności od tego, jak będzie przebiegać procedura, rozpocząć również szczepienia nauczycieli, którzy będą się chcieli poddać tym szczepieniom. Zachęcam wszystkich nauczycieli do tego, żeby się szczepili – podkreślił.

Kiedy powrót do szkół?

– Dzieci, młodzież będą mogły wrócić do szkół, kiedy warunki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa na to pozwolą. Szczepienia są jednym z elementów, które to bezpieczeństwo będą zwiększać – mówił Przemysław Czarnek, pytany o możliwą datę powrotu dzieci do szkół.

– Nauczyciele będą w pierwszej grupie osób szczepionych. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót po 17 stycznia, po feriach zimowych klas I-III, a być może również klas VIII i klas maturalnych. Wszystko zależy od tego, jak ułoży się pandemia koronawirusa – zaznaczał.

