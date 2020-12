Czarzasty broni Scheuring-Wielgus. Internauci byli bezlitośni

Wiadomo, że wniosek o uchylenie immunitetu, który został skierowany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w niedzielę 25 października. Wtedy to Joanna Scheuring-Wielgus pochwaliła się na Twitterze uczestnictwem w protestach radykalnej lewicy. Ich celem było zakłócanie Mszy świętych i walka o prawo do aborcji.

Prokuratura chce postawić posłance zarzuty "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych".

Czarzasty broni Scheuring-Wielgus

Jedną z osób, które krytykują działanie prokuratury w tej sprawie, jest wicemarszałek Sejmu i lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

"Ile trzeba mieć w sobie strachów i kompleksów aby, wykorzystując podległą sobie prokuraturę, uderzyć w kobietę za to, że ma inne poglądy? Kto następny, Ty Bohaterze Twardzieli? Jakaś ofiara pedofila, która domaga się sprawiedliwości? Kogo jeszcze trzeba zastraszyć?" – napisał polityk na Twitterze.

Na wpis wicemarszałka odpowiedziało wielu internatów, którzy tłumaczą politykowi, że prokuratura tylko egzekwuje obowiązujące przepisy.