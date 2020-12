Oto nasze tegoroczne typy.

Odkrycie Violi

Viola Kołakowska tak jak Edzia przez wiele miesięcy przekonywała, że pandemia to spisek. Twierdziła, że pandemia jest „przykrywką” czegoś poważniejszego, w czym maczał palce – tu uwaga – rząd światowy! – Mówiłam, że chodzi o grubszą sprawę. Mówiłam, że nie chodzi o żadnego wirusa, że to jest przykrywka do czegoś, do grubej sprawy, która się odbywa. Do tak zwanego światowego resetu finansowego – ujawniała Viola, mająca dostęp do wiedzy tajnej przez poufną. Niestety, bywały i momenty zwątpienia, gdy do Violi docierało, że nie wszyscy ją rozumieją. Wtedy mówiła tak: „Nikogo nie będę przekonywać i nie mam zamiaru tłumaczyć się z tego, co mówię. Słuchajcie, nie trzeba tego słuchać, ja nie każę nikomu słuchać tego, co mówię. To mówię do tych, których to interesuje i którzy wiedzą, o czym ja mówię”. Czyli tylko do Edzi. Wszystko się zgadza