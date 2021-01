Ciekawe badanie. PiS traci poparcie, KO zyskuje

Badanie przeprowadziła pracownia Social Changes. Respondentów zapytano, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę. Oto wyniki:

Chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 33 proc. badanych – oznacza to spadek o 2 punkty w porównaniu do poprzedniej fali badań Social Changes. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 29 proc. (+ 4 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Lewica, którą popiera 12 proc. badanych. To o 1 pkt proc. mniej, niż w poprzednim sondażu.

Poparcie dla Konfederacji pozostaje bez zmian – 9 proc. Zarówno Kukiz‘15, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe cieszą się poparciem 4 proc. badanych. Kukiz'15 stracił 1 pkt proc., a PSL zyskało 1 pkt proc.

Deklarowana frekwencja wynosi 66 proc. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1090 osób w dniach od 1 do 5 stycznia 2021 roku.

