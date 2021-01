WP: Propozycja prezydenta ws. RPO nie była konsultowana z PiS

W wywiadzie dla serwisu Interia, Andrzej Duda pytany o problemy z wyborem nowego RPO, podkreślił, że chociaż jest to decyzja parlamentu, to on zaproponowałby kandydaturę Jana Marii Rokity.

– Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny – stwierdził prezydent.

PiS nie zmienia zdania

"Zgłoszonym przez nas kandydatem jest Piotr Wawrzyk" – napisała Wirtualnej Polsce rzeczniczka PiS, poseł Ania Czerwińska, gdy została zapytana o to, jak PiS odnosi się do propozycji głowy państwa.

Propozycja prezydenta nie ma większych szans na realizację. W obozie rządzącym Andrzej Duda nie konsultował swojej propozycji z PiS – podaje WP, powołując się na rozmówców z obozu rządzącego.

SP i Porozumienie nie mówią "nie"

Tymczasem koalicjanci partii Jarosława Kaczyńskiego są otwarci na rozmowę.

Zainteresowanie propozycją prezydenta wyraziła Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. "Warta uwagi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli Jan Maria Rokita zgodzi się kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, a większość koalicyjna byłaby gotowa go poprzeć, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zagłosuje za jego kandydaturą" – napisał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

W podobnym tonie odnosi się do tej sprawy Porozumienie Jarosława Gowina. "Jeśli Jan Rokita zostałby wyłoniony podczas konsultacji w ramach Zjednoczonej Prawicy, to Porozumienie także by go poparło" – napisał Wirtualnej Polsce rzecznik formacji Gowina Jan Strzeżek.

