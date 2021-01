Prezydent Duda: Nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami

W rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim prezydent podkreślił, że „nie wyobraża sobie, żeby został zaszczepiony przed swoimi rodzicami. – To, że jestem prezydentem, nic tu nie zmienia – dodał Andrzej Duda.

Polityk odniósł się także do informacji o celebrytach, którzy zaszczepili się przeciwko koronawirusowi, nie czekając na swoją kolej. – Pomyślałem, że może niektórzy boją się bardziej. Widać, że w tej obawie pojawia się również cwaniactwo, że jak pojawia się możliwość, to się wpychamy. Nie znam szczegółowo sytuacji tych osób, ale generalnie jestem przeciwnikiem omijania kolejki. Wszyscy powinniśmy przestrzegać reguł – komentował prezydent i dodał, że „prawdziwa elita rozumie, że ma przede wszystkim zobowiązania, a nie tylko prawa i korzyści”.

Andrzej Duda zaproponował także kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak podkreślił prezydent, chociaż jest to decyzja parlamentu, to on zaproponowałby kandydaturę Jana Marii Rokity.

– Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny – stwierdził prezydent.

