Dramatyczne historie ludzi pokrzywdzonych przez błędne opinie biegłych sądowych

Dlaczego kobieta, która zadzwoniła na policję z prośbą o upomnienie zakłócającego ciszę nocną sąsiada, o mało nie trafiła do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Dlaczego ekspertka na podstawie krótkiej rozmowy orzekła, że kobieta ma nieodwracalne zmiany w mózgu powodujące niepoczytalność? Jak doszło do oskarżenia młodego mężczyzny o znęcanie się nad żoną i zdiagnozowania u niego schizofrenii paranoidalnej? Jak może wyglądać wydawanie opinii przez ekspertów w sprawach wypadków drogowych? Jakie kwalifikacje trzeba mieć, by zostać biegłym sądowym i stać się istotnym ogniwem polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Bulwersujące kulisy pracy biegłych sądowych w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:30 w TVP1.

