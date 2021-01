Stop Bzdurom walczy z "Wyborczą". "Je**i tu TERFami"

Kolektyw "Stop bzdurom" domagał się usunięcia siebie oraz "Margot" z listy „50 śmiałych 2020 roku” przygotowanej przez magazyn "GW" – "Wysokie Obcasy". Powodem protestu było umieszczenie na tej samej liście Klementyny Suchanow, Marty Lempart oraz Kai Szulczewskiej.

Redaktor naczelna "WO" zapowiedziała jednak, że nie spełni żądania aktywistów LGBT. W odpowiedzi aktywiści ubiegłej nocy zorganizowali protest przed redakcją "Wyborczej".

„Na ulicy Czerskiej zebrała się grupa osób aktywistycznych, aby wyrazić sprzeciw przeciwko powtarzającym się przejawom ignorancji wobec potrzeb społeczności trans których kulminacja były wywiady Krystyny Romanowskiej z Kają Szulczewską oraz publikacji listy »50 śmiałych« przez Wysokie Obcasy. Na jednej liście znalazły się tam m. in. Margot z kolektywu Stop Bzdurom i Klementyna Suchanow czy Marta Lempart "znane z dopuszczania się i ukrywania transfobicznej przemocy", z uwagi na co kolektyw zażądał usunięcia z listy” – czytamy na Facebooku „Fotografia Mikołaj Kiembłowski”.

We wpisie opublikowano także „manifest”organizatorów akcji.

„Nikogo nie chcemy definiować, nikomu nie planujemy wkładać słów w usta – nie ma potrzeby, wszyscy wiemy, co się dzieje na łamach WO i co się dzieje w Internecie. Nie ma i nigdy nie będzie miejsca na wykluczanie nikogo z nas, żadnej części LGBTQ+. Osoby Trans* – jesteście ważne, wartościowe, prawdziwe. A Wy, osoby tak chętnie opowiadające o sojusznictwie: oczekujemy, że w końcu to pojmiecie i skończy się dyskusja dla zasięgów, a zacznie realne wsparcie. Transfobia śmierdzi i u Was zalatuje TERFami. Dacie radę trochę bardziej świeżo?” – czytamy w „manifeście”.

Skrót TERF (ang. trans-exclusionary radical feminist) oznacza radykalna feministka wykluczająca osoby trans.