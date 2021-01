Morawiecki: Pod względem zaszczepionych Polska jest na trzecim miejscu w UE

"Proszę Państwa! Pod względem zaszczepionych jesteśmy już na 3 miejscu w całej Unii Europejskiej. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 nabiera tempa. Liczba ta cieszy, każdego dnia rośnie, a co więcej - im będzie większa, tym szybciej wrócimy do normalności!" – wskazał szef rządu.

Jak wynika z dziennego raportu zamieszonego w piątek na Twitterze przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, do tej pory wykonano w Polsce 188 956 szczepień przeciw COVID-19; liczba dawek dostarczonych do Polski - 697 320; liczba dawek dostarczonych do punktów - 204 375; liczba zutylizowanych szczepionek - 238, liczba niepożądanych odczynów - 18.

Szczepienia w Polsce odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Rozpoczęto je 27 grudnia. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero, do której należą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków.

Od 25 stycznia ruszą szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podkreślił w czwartek, że od 15 stycznia seniorzy 70 plus z e-skierowaniem będą mogli umówić się na konkretny termin szczepień. E-skierowanie dla nich tworzone będzie automatycznie według nr PESEL. Na początku przyszłego tygodnia powinniśmy poznać szczegółowe informacje o pozostałych grupach wiekowych i zawodowych.

Według danych NFZ do 5 stycznia w Polsce do szczepienia populacyjnego zgłosiło się i zostało potwierdzonych niemal 6 tys. punktów szczepień. Szczepieniami będzie się zajmować ponad 7,3 tys. zespołów. Lista punktów jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien). Ma być aktualizowana.

