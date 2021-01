Powrót dzieci do szkół "jedynie w reżimie sanitarnym". Decyzja jeszcze nie zapadła

"Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z @GIS_gov I @MZ_GOV_PL przygotowaliśmy wytyczne dla szkół" – przekazało na Twitterze Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Resort wyjaśnia, że opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Mówią one m.in. o tym, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz że wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na piątkowej konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom do powrotu uczniów klas I-III do stacjonarnej nauki w szkołach poinformował o "wejściu w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia".

– To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół – zastrzegł. – O tym, czy ten powrót nastąpi, zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną – zapowiedział.

11 stycznia 2021 r. rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r.; są dobrowolne i bezpłatne. Mogą się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, np. obsługa administracyjna czy personel sprzątający.

