Rektorzy warszawskich uczelni biorą w obronę WUM

"Jesteśmy zdania, że nieprawidłowości związane z organizacją pod koniec 2020 r. szczepień przez podległą Uczelni spółkę Centrum Medyczne WUM sp. z o.o. nie powinny były mieć miejsca i należy je bezwzględnie wyjaśnić" – napisali rektorzy.

Jednocześnie zauważyli, że rektor WUM w ramach autonomii uczelni i obowiązującego prawa "podjął zdecydowane działania świadczące o determinacji w jak najszybszym wyjaśnieniu sprawy, transparentnie komunikując swoje decyzje oraz podstawy ich podjęcia zgodnie z interesem publicznym".

"Dzięki współpracy naukowców z wielu krajów opracowano szczepionki, które dają realną szansę na przezwyciężenie pandemii COVID-19. Jako przedstawiciele środowiska akademickiego czujemy się szczególnie zobowiązani do propagowania rzetelnej wiedzy na temat szczepień oraz budowania zaufania społecznego do instytucji nauki. Zachęcamy wszystkich do szczepień" –czytamy w oświadczeniu Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

Rektor WUM przeprasza

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zbigniew Gaciong przeprosił za ostatnie wydarzenia związane z organizacją szczepień przeciw COVID-19, zapewniając, że zrobi wszystko, aby WUM odzyskał należną mu renomę.

"Działając w dobrej wierze, ale pod presją czasu, dopuszczono do nieprawidłowości, za co jako rektor – osoba odpowiedzialna za całokształt działalności uczelni – czuję się również odpowiedzialny" – przyznał.

Poinformował, że na podstawie wyników kontroli wewnętrznej komisji w spółce zależnej i w samym WUM "podjęto kroki adekwatne do sytuacji".

Szczepienia celebrytów

W ostatnich dniach w mediach ujawnione zostały informacje, że w Centrum Medycznym WUM zostały zaszczepione osoby spoza grupy zero, które nie są obecnie uprawnione do szczepienia przeciw COVID-19 według Narodowego Programu Szczepień. Wśród tych osób byli m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller. Polityk podał też, że również jego żona została zaszczepiona. Szczepionkę otrzymali też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

W piątek portal Money.pl poinformował, że szczepionkę otrzymało także małżeństwo Zbigniewa i Elżbiety Grycanów, właścicieli sieci popularnych lodziarni, a także małżeństwo twórców firmy "Dr Irena Eris" – Irena Eris i Henryk Orfinger. Stacja telewizyjna TVN24 potwierdziła w piątek, że wśród osób zaszczepionych poza kolejnością na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym była prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA Katarzyna Kieli.

