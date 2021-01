"Do Rzeczy" nr 2: Fałszerze polskiej historii. Jak działają specjaliści od zrzucania na Polaków win za zbrodnie popełnione przez Niemców

– Tylko Niemcy odpowiadają za Holokaust – mówi dr Tomasz Domański, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Pandemia zmienia zasady gry – zauważa prof. Zdzisław Krasnodębski, socjologii, filozof społeczny, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Niemcy łupili Polskę przez całą okupację. WWarszawie grabież osiągnęła apogeum między upadkiem powstania a wkroczeniem Sowietów – pisze Jerzy Mizołek w artykule „Czas grabieży”.

– W Skandynawii, północnej Rosji, Kanadzie i na Alasce powstały śmiertelnie niebezpieczne pułapki związane z występowaniem „quick clays”. Osuwisko w Ask jest tego efektem – tłumaczy Andrzej Solecki w tekście „Śmiercionośne pułapki”.

– Wojna polsko-bolszewicka stworzyła typ zuchwałego oficera kawalerii przypominającego XVII-wiecznych zagończyków. Niewielu z nich było w stanie pełnić służbę w czasie pokoju – zauważa Jacek Komuda w artykule „Szaleni zagończycy II Rzeczypospolitej”.

– Wrogość demokratów i republikanów wspierających Trumpa trwa już od pięciu lat. Nie zaczęło się to 6 stycznia na schodach Kapitolu. Można porównywać to jedynie do konfliktu Północy z Południem w USA w połowie XIX w. – przekonuje Piotr Semka w tekście „Efekt szamana”.

– Prezes Orlenu Daniel Obajtek konsekwentnie buduje polski koncern multienergetyczny. Uważa, że biznes to jednak coś więcej niż tylko dobry interes –pisze Łukasz Zboralski w artykule „Klucz do kariery”.

Na łamach nowego "Do Rzeczy" również sylwetka Pierre’a Cardin kreślona piórem Joanny Bojańczyk.

