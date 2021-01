Warszawa: Nożownik zaatakował w hostelu

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają poszukiwania. Do ataku doszło w hostelu przy ul. Burakowskiej na warszawskiej Woli.

Poszkodowany to 40-letni Ukrainiec. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Napastnik jest Polakiem. Jak przekazała stołeczna policja, sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja wyjaśnia okoliczności ataku i szuka sprawcy. Do akcji skierowano przewodnika z psem.