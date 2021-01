Terlecki: Durna opozycja w każdej sprawie mówi to samo

Polityk był pytany o projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego na rzecz jedynie ewentualnego zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. Pomysł budzi kontrowersje nie tylko w szeregach opozycji, ale również w samej Zjednoczonej Prawicy – krytykuje go Porozumienie Jarosława Gowina.

– To jest pomysł naszych koalicjantów (Solidarnej Polski – red.). Wydaje się rozsądny i logiczny, bo rzeczywiście odmawianie przyjęcia mandatu raczej nie jest praktykowane w Europie – stwierdził Ryszard Terlecki. – Nie wiem, co z tym będzie. Będziemy to procedować – dodał.

Na uwagę, że projekt jest krytykowany przez opozycję, polityk zareagował słowami: – Durna opozycja w każdej sprawie mówi to samo, więc nie jest to nic nadzwyczajnego.

Poproszony przez dziennikarkę o sprecyzowanie, czy na pewno chciał powiedzieć "durna opozycja", Terlecki odpowiedział, że "taka niepoważna". – W kółko to samo. To już się robi nudne – dodał. Dopytywany, czy opozycja jest w takim razie durna, czy nudna, polityk PiS stwierdził: – Jedno i drugie.

Pytany o sprzeciw Porozumienia Terlecki odparł: – Zobaczymy. Na razie wyrażają swoje wątpliwości. Nie jest tak, że każdy pomysł trzeba na wstępie dokładnie omawiać. Pewnie będzie rada koalicyjna, która wypowie się na ten temat.

