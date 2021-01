Afera na WUM. Czarnek nie wytrzymał. "Pan szczepi celebrytów, ubeków"

Afera ze szczepieniami celebrytów, polityków oraz ludzi mediów przeciwko COVID-19 wzburzyła opinię publiczną w Polsce. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szczepionkę poza kolejnością otrzymali m.in. były premier Leszek Miller, aktorka Krystyna Janda czy dyrektor programowy stacji TVN Edward Miszczak.

Minister zdrowia zwrócił się niedawno do rektora WUM, aby ten ustąpił ze stanowiska. Prof. Gaciong nie zamierza jednak podjąć takiej decyzji.

O komentarz w tej sprawie został również poproszony Przemysław Czarnek. W programie Michała Rachonia na antenie TVP Info minister edukacji i nauki ostro ocenił zachowanie rektora warszawskiej uczelni.

– Chcę powiedzieć tutaj, za pośrednictwem wolnych mediów, publicznych, TVP, proszę o refleksję. Bo to, co pan wyprawia, te wypowiedzi, ale również te obrony ze strony pana kolegów, to po prostu rzecz żenująca – powiedział Czarnek.

– Wszyscy widzą, co się stało. Ogrom nieprawidłowości jest przerażający. 200 osób zaszczepionych poza kolejnością i to w placówce Uniwersytetu Medycznego, który powinien dokładnie wiedzieć, że w pierwszej kolejności, przy tej ilości szczepionek, jaką mamy, szczepieni muszą być ci, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, pańscy pracownicy, studenci, pańscy koledzy lekarze. A pan szczepi celebrytów, ubeków – mówił minister.

Szef resortu edukacji i nauki zwrócił się również do profesora Gacionga z nietypowym apelem.

– No na miłość boską, odrobinę refleksji dzisiejszego poranka. Może spojrzeć na ten śnieg, wyjść na dwór, chwilkę się schłodzić i naprawdę podjąć męską decyzję, a nie opowiadać rzeczy, które dla wszystkich Polaków są oczywiste. To jest skandal – ocenił.

