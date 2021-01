Kiedyś uważał, że to zbędny urząd, teraz kandyduje na RPO. Gwiazdowski tłumaczy się przed Mazurkiem

– W moim projekcie konstytucji Rzecznikami Praw Obywatelskich są sędziowie – powiedział Gwiazdowski, gdy prowadzący audycję przypomniał mu zapis projektu konstytucji jego autorstwa z 2017 roku. „Projekt nie przewiduje urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, bo taki urząd jest potrzebny w ustrojach przewidujący bardzo daleko idącą ingerencję w życie obywateli” – przytoczył fragment dokumentu prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

– Gdybyśmy mieli Sąd Najwyższy, w którym każdy z sędziów może przedstawić Sądowi Najwyższemu każdą sprawę, to po co nam Rzecznik Praw Obywatelskich? (...) Rzecznik Praw Obywatelskich jest potrzebny w systemie, w którym sądy nie działają. W Polsce sądy nie działają, więc potrzebny jest RPO – tłumaczył Gwiazdowski.

Restauracja w Cieszynie. Gwiazdowski by jej bronił

Kandydat PSL-Koalicji Polskiej i Konfederacji na Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił też, że broniłby braci z Cieszyna, którzy otworzyli restaurację mimo obostrzeń.

– Tak, z prostego powodu. Jeżeli rząd chce wprowadzić takie restrykcje, jakie wprowadza, to ma do tego instrumenty przewidziane w konstytucji (...). Wojna z COVID-19 jest stanem nadzwyczajnym i trzeba to było uregulować na poziomie konstytucyjnym. Gdy nie ma stanu nadzwyczajnego, to w drodze rozporządzenia nie można zawiesić praw i obowiązków zapisanych w konstytucji – ocenił.

Broń tak, ale tylko w domu

Gwiazdowski w swoim projekcie Konstytucji umieścił prawo do posiadania broni. – Tylko proszę zwrócić uwagę, że dotyczy nie noszenia broni na ulicy, ale posiadania broni w domu. Do ochrony miru domowego – zaznaczał.

Prawnik przyznał, że jego zdaniem ustawa określałaby, kto może sobie kupić broń. – Pewnie, że się boję dawania broni szaleńcom. Tylko to jest również dawanie broni ludziom, którzy nie mogą liczyć na policję. Tak jak RPO jest potrzebny w systemie, w którym nie działają sądy, a nie byłby potrzebny w systemie, w którym sądy nie działają, tak system w którym nie działa policja musi dawać obywatelowi pewne metody bronienia się przed bandytą – stwierdził.

Czytaj też:

"Przestańcie już...". Hołownia apeluje do rządzącychCzytaj też:

Woś: Solidarna Polska jest gotowa poprzeć kandydaturę RokityCzytaj też:

WP: Propozycja prezydenta ws. RPO nie była konsultowana z PiS