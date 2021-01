"To jest absolutny fake, co dziwne, ze strony prezydenta". Zaskakujące słowa Schetyny

Na początku stycznia, w wywiadzie dla serwisu Interia, Andrzej Duda pytany o problemy z wyborem nowego RPO, podkreślił, że chociaż jest to decyzja parlamentu, to on zaproponowałby kandydaturę Jana Marii Rokity.

– Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny – stwierdził prezydent.

Schetyna oskarża prezydenta o szerzenie fake newsów

– Jan Rokita nie jest formalnym kandydatem na RPO. To jest absolutny fake, co dziwne, ze strony prezydenta – komentował sprawę w radiu RMF FM Schetyna.

– To jest nazwisko wrzucone nie wiem po co, żeby to był kłopot dla opozycji? Dla Platformy Obywatelskiej? – pytam polityk.

– Jeżeli ta kandydatura byłaby zgłaszana przez prezydenta Dudę w poważny sposób, to byłaby rozmowa z PiS-em i byłaby to kandydatura PiS-u. Musiałby (Jan Rokita – red.) przecież mieć poparcie większości parlamentarnej (…). Jak można robić politykę w tak niepoważny sposób? Jan Rokita nie jest kandydatem, jest elementem wywiadu prasowego. Sposób mówienia o ważnym procesie wyboru RPO pokazuje, jak mało poważna jest polityka prezydenta i większości parlamentarnej w tej sprawie – podkreślił dalej Schetyna.

Jednocześnie były lider PO przyznał, że Rokita to osoba „z dużym doświadczeniem w polityce i ogromnym potencjałem intelektualnym”.