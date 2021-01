Radny PiS ma kłopoty. Polityk usłyszał zarzuty

Z informacji do jakich dotarł portal Onet wynika, że w środę popołudniu funkcjonariusze policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zostali wezwani do awantury domowej. Rafał Dobrowolski z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. przekazał, że faktycznie doszło do sprzeczki miedzy domownikami, wśród których jak się okazało był Mateusz C., – miejski radny PiS.

Podczas policyjnej interwencji 46-letni mężczyzna miał zachowywać się agresywnie również w stosunku do samych funkcjonariuszy policji.

"W trakcie zatrzymania naruszył on nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy, poprzez kopnięcie w twarz i w klatkę piersiową" – przekazał Rafał Dobrowolski w rozmowie z serwisem Onet.pl.

Policja skierowała agresywnego radnego do izby zatrzymań. Polityk został zwolniony do domu po tym, jak usłyszał zarzuty. Rafał Dobrowolski podkreślił w rozmowie z portalem, że w trakcie policyjnej interwencji radny Prawa i Sprawiedliwości był trzeźwy. "Za zarzucane mu czyny grozi kara do trzech lat więzienia" – zaznacza Dobrowolski.

