"Mamy rekordowy budżet dla Polski!". Morawiecki wraca do unijnego budżetu

O godz. 12 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Mateusza Morawieckiego, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Nasi rozmówcy z kręgów rządowych podkreślają, że to wprowadzenie do agendy tematów dot. odbudowy gospodarki. – W ostatnich sondażach widać wzrost poparcia dla PiS, co może być efektem dobrego wyniku negocjacji w Brukseli – mówi nam jeden z nich.

W spocie, który publikujemy jako pierwsi, narrator mówi, że miniony rok był trudny dla Polski, a przed nami walka o odzyskanie nadziei i powrót do normalności. – Nasza gospodarka przetrwała najtrudniejsze chwile dzięki zaangażowaniu Polaków i rządowym tarczom. Za nami negocjacje w Brukseli, ale mamy rekordowy budżet dla naszego kraju – słyszymy. – Przed nami kluczowy budżet dla Polski. 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej przeznaczymy na zdrowie, infrastrukturę, edukację, czy cyfryzację. Na dobrą przyszłość polskich rodzin – dodaje premier.

Jednak dzisiejsza konferencja i prezentacja nowego spotu to również przygotowanie do prezentacji Nowego Ładu. Niedawno portal WP pisał o tym, że szef rządu celowo ograniczył swoją aktywność medialną w pierwszych tygodniach stycznia. Morawiecki miał skupić się właśnie na tzw. Nowym Ładzie. Założenia tego programu premier ma przedstawić w ciągu kilka tygodni. – To ma być jego najważniejsza aktywność w najbliższym czasie – przyznali współpracownicy szefa rządu w rozmowie z WP.

O założeniach Nowego Ładu Morawiecki mówił już w grudniu. "Chcemy zaadresować główne problemy, które wyłaniają się już w tym świecie pocovidowym, dotyczące chociażby modernizacji gospodarki - w takim wymiarze, którego do tej pory nie doświadczyliśmy. To będzie program o ogromnym znaczeniu inwestycyjnym, ale także w obszarze służby zdrowia, mieszkaniowym. Program ten będzie poprzedzony wieloma spotkaniami i debatami ze stroną społeczną i z przedsiębiorcami" – mówił WP Mateusz Morawiecki.

