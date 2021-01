Nie tylko liczba zakażeń. MZ tłumaczy podstawy luzowania obostrzeń

Andrusiewicz pytany był na poniedziałkowej konferencji prasowej, z czego będą wynikały kolejne decyzje o ewentualnym luzowaniu obostrzeń. – Jak wszyscy widzimy, przy luzowaniu jakichkolwiek obostrzeń nie bierzemy pod uwagę jednego tylko czynnika, jednego tylko wskaźnika, jest to zarówno wskaźnik dotyczący liczby osób zakażonych odnotowywanych w codziennych raportach, ale ten wskaźnik oczywiście koreluje też z przeprowadzonymi testami – powiedział rzecznik MZ.

Jak dodał, "widzimy w ostatnich dniach, że tych testów jest wykonywanych dość dużo i mimo że liczba tych testów wzrosła, to nie rośnie nam liczba osób zakażonych".

Podkreślił, że drugim czynnikiem, który na pewno będzie rzutował na podejmowanie decyzji, jest liczba zajętych łóżek szpitalnych. – Bo niewątpliwie to łóżka szpitalne i przygotowanie systemu ochrony zdrowia do przyjęcia większej liczby pacjentów jest świadectwem tego, czy możemy luzować, czy nie możemy luzować (obostrzeń) – zaznaczył Andrusiewicz.

Na pewno też - dodał - "przyglądamy się temu, co dzieje się dookoła". – Jest dookoła nas dość dużo państw, które notują wysokie wskaźniki zakażeń, więc też te decyzje, które podejmujemy, z jednej strony muszą korelować z tym, co się dzieje u nas, z drugiej strony musimy brać też pod uwagę to, co się dzieje w państwach sąsiednich, bo mimo wszystko pamiętajmy - mamy globalizację, ludzie się przemieszczają, więc mimo że wprowadzamy kwarantannę, możliwości zakażenia nadal są – powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Ministerstwo zdrowia podało w poniedziałek, że badania potwierdziły 3271 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej w województwie mazowieckim i pomorskim. Zmarło 52 chorych. Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad 7 mln 817 tys. osób. Ostatniej doby wykonano 25 174 testy, w tym 6123 testy antygenowe.

