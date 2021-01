Emocjonalne wystąpienie Mosbacher. Ambasador zwróciła się do Polaków

Czytaj też:

Senat: Opozycja przygotowała uchwałę ws. relacji z USA. Senatorowie PiS "przeciw"20 stycznia Georgette Mosbacher ustąpi ze stanowiska ambasadora USA w Polsce. Z tego powodu na oficjalnym twitterowym profilu ambasady ukazał się specjalny filmik, w którym amerykańska polityk zwróciła się do Polaków.

Mosbacher podkreśla, że dzień, w którym prezydent Trump poprosił ją o przyjęcie stanowiska ambasador USA w Polsce był jednym z najwspanialszych momentów w jej życiu.

"Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w polsko-amerykańskich relacjach podczas mojej kadencji, która jutro dobiega końca. Polska i Polacy mają szczególne miejsce w moim sercu i pożegnanie jest dla mnie bardzo trudne. Nie mówię więc do widzenia - mówię do zobaczenia!" – podkreśla ambasador.

