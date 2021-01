TVN zostanie sprzedany? "Zwalniają, kogo się da"

Portal donosi również, że na emeryturę ma odejść Edward Miszczak, który od 23 lat jest dyrektorem programowym TVN-u. "Podobno już za niecałe dwa miesiące szef programowy stacji ma przejść na emeryturę, bo TVN (obecnie w Grupie Discovery) może zostać kupiony przez... Disneya" – czytamy.

Serwis dodaje, że jeszcze przed rzekomą sprzedażą TVN ma być "tak mały, jak to tylko możliwe". Chodzi zarówno o zasoby materialne, jak i osobowe. "Do sprzedaży dla Disneya firma ma być możliwie mała. Zwalniają kogo się da, zrezygnowali z różnych domków i budynków dodatkowych, które wcześniej wynajmowali na potrzeby różnych produkcji i na biura. Chcą też uprościć struktury w zatrudnieniu, dlatego wcześniej zlikwidowano już stanowisko Miszczaka" – opisuje pudelek.

Portal poprosił biuro prasowe TVN-u o komentarz do sprawy. W odpowiedzi zakomunikowano, że informacje na temat przejścia dyrektora Edwarda Miszczaka na emeryturę w marcu są nieprawdziwe. "Dotycząca go zmiana w strukturze, która nastąpiła wiele miesięcy temu, ma charakter wyłącznie formalny. W zarządzie TVN S.A. nie ma obecnie funkcji prezesa, stąd też nie może być stanowiska wiceprezesa. Faktyczny zakres odpowiedzialności Edwarda Miszczaka nie uległ zmianie. Natomiast zmiany w sposobie wykorzystywania naszych biur wynikają z adaptacji do innej metody organizacji pracy" – czytamy.

