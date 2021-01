Latos: W większości pozytywne sygnały na temat szczepień

Trwa rejestracja seniorów na szczepienia, ale pojawiły się relacje, które dotarły również do naszej redakcji, że są z tym problemy, a niektórzy nie mogli się zarejestrować. Z czego to wynika?



Tomasz Latos: O to, jak to przebiega w całym kraju pytać można ministerstwa. Ja się nie spotkałem z większymi problemami. Przeciwnie, do mojego biura zgłosiło się wiele osób bardzo zadowolonych, że udało im się zarejestrować. Z ich relacji wynika, że ta rejestracja przebiegła szybko i sprawnie. Ale oczywiście mogą gdzieś być jakieś problemy, w to nie wnikam. Nie sądzę jednak, by to był problem na masową skalę. Natomiast faktycznie niepokojąca jest inna rzecz, a mianowicie taka, że tych szczepionek dotarło mniej, niż to zostało wcześniej zakontraktowane. To jest problem. Natomiast sam proces przebiega sprawnie, wzrasta też zainteresowanie szczepieniami.

Czas niewątpliwie jest trudny. Z takim globalnym problemem nie mierzono się od pokoleń. To jednak nie tylko kwestie zdrowotne, ale także społeczne, wynikające z zamknięcia całego społeczeństwa i gospodarcze. Wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do zaprzestania, czy zawieszenia działalności. Protestują, ale dramaty tych ludzi można chyba zrozumieć?

Sytuacja faktycznie jest niezwykle trudna, bo z jednej strony mamy potężne zagrożenie epidemiczne, podjętą przez rząd walkę z pandemią, z drugiej strony lockdown uderza w szereg firm, działalności. Jednak widzimy, że są podejmowane działania takie, jak tarcze antykryzysowe, mające polskim firmom pomóc.

Są podejmowane, ale nie brakuje głosów, że niektóre obostrzenia mogłyby być zniesione, zaś niektóre przepisy same sobie zaprzeczają.

Niedawno był u mnie przedstawiciel przedsiębiorców, który zwrócił mi uwagę na to, że w niektórych sytuacjach należałoby działać nieco inaczej. I ja te uwagi przekażę przedstawicielom rządu. Uważam, że rząd robi wszystko, by faktycznie to wypośrodkować, z jednej strony skutecznie walczyć z pandemią, z drugiej wspomóc polskie firmy. Robi to dobrze, ale bez wątpienia gdzieniegdzie pewne działania należy może skorygować. Trzeba wsłuchiwać się w głos obywateli. I my to staramy się robić.

